Англія

"Червоні дияволи" бачать свого таланта важливою частиною майбутнього проєкту.

Юний центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "червоних дияволів" підготувало нову пропозицію щодо продовження контракту з 18-річним англійцем.

Зазначається, що між клубом та представниками Мейну вже розпочалися початкові переговори, оскільки вони бачать свого вихованця як важливу частину свого майбутнього проєкту та хочу підвищити йому заробітну плату.

Поточна угоду Коббі Мейну з Манчестер Юнайтед спливає влітку 2027 року. У цьому сезоні він провів за першу команду манкуніанців 13 поєдинків у всіх турнірах (916 хвилин), в яких він забив два голи.