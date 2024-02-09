Англія

21-річний англієць зробив 484 ставки на футбольні матчі.

Нападник Гаддесфілда Кіан Герретт отримав чотиримісячну дискваліфікацію за ставки. Про це повідомляє прес-служба клубу.

21-річний англієць на допиті зізнався, що зробив 484 ставки на матчі за останні три роки.

Прес-служба зазначає, що клуб продовжить підтримувати гравця, який наразі відновлюється після операції на підколінному сухожиллі.

У нинішньому сезоні Герретт провів 32 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

Після 30 турів Гаддерсфілд набрав 31 очко і посідає 21 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.