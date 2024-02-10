Стали відомі склади на поєдинок АПЛ.
Віталій Миколенко, getty images
10 лютого 2024, 13:53
Манчестер Сіті в рамках поєдинку 24 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Евертон.
Головний тренер "ірисок" в черговий раз довірив місце в стартовому складі Віталію Миколенку. В "містян" зазначимо появу Нунеша та Голанда.
Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Діаш, Аканджі, Аке — Родрі, Нунеш — Фоден, Альварес, Доку — Голанд
Запасні: Ортега, Вокер, Гвардіол, Льюїс, Гріліш, Брюйне, Сілва, Бобб
Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко - Янг, Гує, Гарнер, Макніл - Гаррісон — Калверт-Льюїн
Запасні: Вірджинія, Паттерсон, Коулман, Кін, Гант, Онана, Бету, Шерміті, Доббін
Нагадаємо, початок матчу Манчестер Сіті — Евертон заплановано на 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.