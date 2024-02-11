Англія

Факт.

Напередодні матчу 24-го туру АПЛ між Астон Віллою та Манчестер Юнайтед, головний тренер "манкуніанців" відверто поспілкувався з журналістами. Його слова наводить The Athletic.

"Легше інтегрувати молоді таланти до успішної команди, це правда. Але ми не в такій ситуації, і цей клуб уже давно не був у такій ситуації. Багато років Манчестер Юнайтед не був у такому становищі. Зараз ми створюємо команду, яка дійсно зможе стати основою для гравців, що приходять. Ми заклали фундамент, щоб можна було додати до складу якісних гравців та вивести команду на новий рівень.

В умовах, в яких ми вбудували Кобі Майну в склад, не можна було заздалегідь сказати, що все пройде успішно. У мене була впевненість, бо я бачив його виступи восени та прогрес за весну та літо. Я тримав у голові передсезонний матч із Арсеналом. У мене не було жодних сумнівів, але, потрапивши в основу, саме він мав себе проявити. Він має багато робити самостійно

Грати в Лізі чемпіонів – це дуже важливо, нам навіть не потрібно це обговорювати. У клубу буде більше фінансових можливостей, якщо він потрапить до Ліги чемпіонів. У цьому полягає наша мета.

Як це впливає на команду зараз? Я не знаю", — заявив коуч МЮ.

Матч Астон Вілла — Манчестер Юнайтед пройде сьогодні, о 18:00 за київським часом.