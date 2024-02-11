Англія

Команда Мікеля Артети надломила захист суперників посеред першого тайму, після чого почала просто над ними знущатись.

Ліверпуль свій матч двадцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги проти Берні вже відіграв та здобув перемогу (3:1), майже те саме зробив Манчестер Сіті з Евертоном на власному полі (2:0), але все це було за добу до звітного протистояння. Третій учасник чемпіонських перегонів у Англії, лондонський Арсенал, мав провести гостьову дуель проти Вест Гема в рамках чергової варіації столичного дербі.

І хоча жодного конфлікту інтересів у турнірній таблиці поміж командами не спостерігається, кожна з них усе одно прагне вирішувати особисті питання. Але для цього "канонірам" треба було продовжувати серію з трьох перемог поспіль, тоді як "молотобійці" споглядали назад на чотири гри без звитяг і просто не розуміли, що з цим треба робити.

Мікель Артета вирішив зіграти на Олімпійському стадіоні Лондона взагалі без Олександра Зінченка, якому не знайшлось місця в заявці з неназваних перед початком гри причин. І на перших хвилинах було помітно, що Вест Гем прагне скористатись цим нюансом, а також появою Троссара на вістрі атаки гостей, на власну користь та застосовує високий пресинг.

Однак Арсенал не почав притискатись до власних воріт, а навпаки обрав активну позицію протидії й у підсумку вийшло так, що ЖОДНОГО разу за тайм "залізні" не торкались до м’яча в межах чужого штрафного. Звучить потужно, а який при цьому був підсумковий рахунок перед відходом на перерву!

"Каноніри" вирішили нам продемонструвати, що недарма в складі їхнього тренерського штабу є окрема людина, яка готує схеми на стандартні положення для команди. Залишалось тільки дочекатись того моменту, коли Деклан Райс таки почне влучати в партнерів по команді своїми навісами, і справа зрушила з мертвого місця в плані забитих м’ячів. На 32 хвилині колишній капітан Вест Гема закрутив подачу кутового з лівого флангу на дальню стійку, Вайт завадив Ареола піти на перехоплення, а Саліба натомість головою замкнув передачу.

Реакції від команди Моеса на цей прикрий епізод ми так і не побачили, а натомість вона пропустила ще раз на 40 хвилині. І ще раз на 44. І ще раз на 45+2, щоб уже далеко не відходити від справи. Одним словом — розвалилась. Спочатку цим із пенальті скористався Сака, тоді як заробив одинадцятиметровий Троссар. Бельгієць потім ще й сам заб’є красивим ударом у дальній кут із лівого флангу штрафного в четвертій гольовій ситуації. А поміж цим відзначився Габріел. Так, знову після стандарту від Райса.

А що ми, власне, хотіли побачити від другого тайму? Дивовижного порятунку? Так для нього потрібно було хоча б щось закласти до того. Моєс зробив від себе дві заміни після перерви, проте вони ні на що не впливали попереду, бо з’явились Філліпс та Мавропанос для зміцнення захисту й команда в підсумку пропустила ще двічі.

На 63 та 65 хвилинах відповідно відзначались Сака та Райс, і останній у підсумку оформив гол + дві гольові передачі в матчі проти колишньої команди, тому отримав на власну адресу кілька дуже непристойних жестів із трибун від фанатів, які там ще залишались. Але й без цих двох голів догравати матч до останнього не було сенсу, але навіть за таких умов у Англії накинуть ще три хвилини додаткового часу.

Вест Гем у наступному турі зіграє проти Ноттінгем Форест, а Арсенал гостюватиме в Бернлі.Вест Гем —0:6Саліба, 32, Сака, 40 (пен.), 63, Габріел, 44, Троссар, 45+2, Райс, 65Ареола — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон (Крессвелл, 76) — Едсон Альварес, Соучек — Джонсон, Ворд-Праус, Кудус — Боуен.Рая — Вайт (Седрік, 77), Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Райс (Ельнені, 67), Гаверц — Сака, Троссар (Нкетіа, 67), Мартінеллі (Нванері, 77).Попередження: Альварес, Ареола, Кудус, Філліпс