Англія

Датчанин набрав ігрові кондиції.

Расмус Гойлунд продовжив гольову серію до п'яти матчів.

Нападник Манчестер Юнайтед відкрив рахунок на 17-й хвилині гри проти Астон Вілли в 24-му турі АПЛ. Гольову передачу зробив захисник Гаррі Магвайр.

Датчанин відзначився голами в кожному матчі з 14 січня. За цей час він забив Тоттенгему, Вулвергемптону, Вест Гему в чемпіонаті Англії та Ньюпорту в Кубку Англії.

У поточному сезоні Гойлунд провів 18 ігор в АПЛ: на його рахунку 5 голів і 2 асисти.