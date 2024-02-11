Датчанин набрав ігрові кондиції.
РАСМУС ГОЙЛУНД, GETTY IMAGES
11 лютого 2024, 19:28
Расмус Гойлунд продовжив гольову серію до п'яти матчів.
Нападник Манчестер Юнайтед відкрив рахунок на 17-й хвилині гри проти Астон Вілли в 24-му турі АПЛ. Гольову передачу зробив захисник Гаррі Магвайр.
Датчанин відзначився голами в кожному матчі з 14 січня. За цей час він забив Тоттенгему, Вулвергемптону, Вест Гему в чемпіонаті Англії та Ньюпорту в Кубку Англії.
У поточному сезоні Гойлунд провів 18 ігор в АПЛ: на його рахунку 5 голів і 2 асисти.