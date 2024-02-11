Англія

Гол Скотта Мактомінея під завісу гри приніс "червоним дияволам" три бали.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 24 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Астон Вілли. Ерік Тен Гаг за відсутності Лісандро Мартінеса випустив пару центральних захисників Варан — Магвайр. У вілланів зазначимо появу з перших хвилин на лівому фланзі оборони Алекса Морено.

З перших хвилин команди задали доволі високий темп гри. Астон Вілла намагалась володіти м'ячем, але гості були гострішими. "Червоні дияволи" могли відкрити рахунок, коли Гойлунд обікрав захисника, отримав пас назад від Фернандеша, але не зумів пробити — Карлос підставив ногу, а м'яч пішов вище воріт. Втім, це був лише перший дзвіночок.

Трохи згодом команда Еріка Тен Гага все ж таки досягла свого. Магвайр намагався пробити після подачі з кутового, але м'яч долетів лише до Гойлунда, який розстріляв ворота Мартінеса впритул. 0:1. Після цього господарі пішли вперед великим силами та з часом могли забити - МакГінн дуже потужно пробив метрів з 20, але Онана в яскравому стрибку врятував свою команду. Трошки пізніше МакГінн викотив м'яч на Воткінса в штрафний майданчик, а той не зміг пробити Онана в ближньому бою.

Манчестер Юнайтед зміг заспокоїти темп гри та без проблем довів до кінця першу половину гри без пропущених м'ячів, але на початку другої половини господарі знов могли забити - Воткінс пробив з п'яти метрів після прострілу з флангу, але Онана врятував свою команду.

Манчестер Юнайтед не вдавалось проводити гострі випади, а тиск команди Унаї Емері тільки посилювався, ому не дивно, що Астон Вілла все ж таки забила - Онана відбив удар впритул від Ленгле, але за декілька секунд був безсилим після пострілу Дугласа Луїса метрів з п'яти. 1:1. Віллани продовжили атакувати, але й гості знайшли шанс, щоб загрожувати воротам Мартінеса - Гарначо прорвався лівим флангом, змістився в центральну зону та пробив, але м'яч пройшов поруч з кутом воріт.

Після замін з обох сторін гра вирівнялась, а команди по черзі проводили свої атаки. В одному з таких епізодів Далот скинув м'яч на Луїса після закидання, але бразилець не зміг пробити Онана. Манчестер Юнайтед відповів двома проходами Гарначо, але в обох випадках ударам аргентинця чогось не вистачало — то влучності, то сили. Втім, свій гол гості забили - Далот навісив з правого флангу, а Мактоміней головою переправив м'яч у ворота. 1:2.

Астон Вілла намагалась встановити паритет та декілька разів пробивала по воротах Онана, але до результативних пострілів справа так і не дійшла. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу "червоних дияволів".

Астон Вілла — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Дуглас Луїс, 67 — Гойлунд, 17, Мактоміней, 86

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Ленгле, Дієго Карлос, Морено (Дінь, 87) — Камара (Діабі, 65), Дуглас Луїс — Бейлі (Тілеманс, 73), Макгінн (Дзаніоло, 88), Ремзі — Воткінс

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Магвайр, Шоу (Лінделеф, 46) — Каземіро, Мейну (Амрабат, 90+3) — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Мактоміней, 74) — Гойлунд (Еванс, 90+2)

Попередження: Ленгле, Кеш, Діабі — Каземіро, Мейну