Англія

Поки лише в поточному сезоні.

Скотт Мактоміней забив переможний гол у матчі з Астон Віллою, вийшовши на заміну.

Півзахисник Манчестер Юнайтед з'явився на полі на 73-й хвилині гри 24-го туру АПЛ. На 86-й він відправив у ворота суперника переможний гол, скориставшись передачею захисника Діогу Далота. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь манкуніанців.

1 лютого в матчі проти Вулвергемптона шотландець теж вийшов на 73-й і відзначився через дві хвилини.

4 лютого він також віддав гольовий пас у грі з Вест Гемом, з'явившись на 64-й хвилині.

Загалом у Мактомінея 7 голів в АПЛ у поточному сезоні. Він найкращий бомбардир Манчестер Юнайтед у поточному сезоні в лізі.