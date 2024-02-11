Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Гравець Манчестер Сіті Келвін Філліпс, у січні орендований Вест Гемом, зазначив, що слова головного тренера "містян" Пепа Гвардіоли про зайву вагу Келвіна похитнули його впевненість у манчестерському клубі.

"Думаю, найскладніше було, коли після чемпіонату світу Пеп вийшов до журналістів і сказав, що в мене зайва вага. Він мав рацію, але є різні способи сказати про таке.

Я не сперечався з ним, але це, вочевидь, стало великим ударом по моїй упевненості в собі і вплинуло на те, як я почувався в Сіті. Моя родина теж була незадоволена цією ситуацією, особливо мама.

Чи говорив я з Гвардіолою, щоб виправити ситуацію? Ем... ні. Я просто підставив щоку", — наводить слова Філліпса The Times.

У Манчестер Сіті Філліпс перейшов із Лідса влітку 2022 року за 49 млн євро.