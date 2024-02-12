У футболіста розрив хрестоподібних зв'язок.
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12 лютого 2024, 22:28
Бубакар Камара навряд чи зіграє на Євро-2024 через травму.
Півзахисник Астон Вілли і збірної Франції пошкодив праве коліно під час матчу з Манчестер Юнайтед (1:2) в АПЛ. Сьогодні вранці у нього було виявлено розрив хрестоподібної зв'язки.
The Athletic повідомляє, що футболіст найближчим часом перенесе операцію і пропустить залишок сезону. Відновлення займе щонайменше 5-6 місяців, як очікується.
У поточному сезоні Камара провів 20 матчів в АПЛ і зробив 1 гольовий пас.