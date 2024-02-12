Англія

У футболіста розрив хрестоподібних зв'язок.

Бубакар Камара навряд чи зіграє на Євро-2024 через травму.

Півзахисник Астон Вілли і збірної Франції пошкодив праве коліно під час матчу з Манчестер Юнайтед (1:2) в АПЛ. Сьогодні вранці у нього було виявлено розрив хрестоподібної зв'язки.

The Athletic повідомляє, що футболіст найближчим часом перенесе операцію і пропустить залишок сезону. Відновлення займе щонайменше 5-6 місяців, як очікується.

У поточному сезоні Камара провів 20 матчів в АПЛ і зробив 1 гольовий пас.