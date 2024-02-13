Англія

"Шпори" хочуть отримати півзахисника "синіх".

Конор Галлагер може перейти з Челсі в Тоттенгем, повідомляє The Telegraph.

Контракт 24-річного півзахисника з "синіми" закінчується влітку 2025 року. Сторони не досягли істотного прогресу в переговорах про продовження угоди.

"Тоттенгем" може зробити пропозицію про перехід гравця в літнє трансферне вікно, якщо Галлагер не узгодить новий договір із нинішнім клубом.

Тоттенгем був зацікавлений у підписанні Галлагера ще минулого літа — тоді Челсі зажадав 50 мільйонів фунтів.

У поточному сезоні АПЛ Конор провів 23 матчі, в яких забив 2 голи і віддав 4 асисти.