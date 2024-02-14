Англія

У хорвата проблеми зі зв'язками щиколотки.

Центральний захисник Йошко Гвардіол і центральний півзахисник Матео Ковачич пропустили виїзний поєдинок Манчестер Сіті проти Копенгагена в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, так і не вирушивши до Данії.

Копенгаген — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу 13.02.2024

Головний тренер манкуніанців Хосеп Гвардіола висловився щодо стану хорватських гравців, передає офіційний сайт клубу.

"Йошко пропустить два-три тижні. У нього проблема зі зв'язками щиколотки. Ковачич перебуває у процесі повернення до гри. У четвер або п'ятницю він буде тренуватися з нами, і ми побачимо, як він себе почуває", — сказав іспанський спеціаліст.

Нагадаємо, Гвардіола також прокоментував результат матчу проти Копенгагена.