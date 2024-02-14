Англія

Італійський фахівець згадав свій досвід роботи у таборі "шпор".

Антоніо Конте продовжує перебувати в статусі вільного агента, а його останнім місцем роботи у період із 2019 по 2023 рік наразі так і залишається лондонський Тоттенгем.

Італійський фахівець згадав про свої перші півроку з моменту призначення до табіру "шпор", коли лондонцям вдалося піднятися з дев'ятого місця та у підсумку фінішувати на четвертій сходинці в таблиці АПЛ

"Святкування четвертого місця та потрапляння до Ліги чемпіонів у Тоттенгемі для мене було справді дивним.Після закінчення фінальної гри сезону проти Норвіча я подзвонив своєму тренерському штабу і сказав: "Зверніть увагу на те, що ніхто не має звикати святкувати місце в Лізі чемпіонів.

Я був дуже чітким щодо цього. Я сказав, що того сезону ми зробили максимум із можливого. Піднятися з дев'ятого на четверте місце, з усіма тодішніми проблемами, з якими ми зіткнулися, було дивом. Але ми не святкували, ніби це було диво, тому що я звик тільки перемагати", — сказав Антоніо Конте в інтерв'ю для журналіста Dailly Telegraph Метта Лоу.

Раніше повідомлялося, що Антоніо Конте запропонував свої послуги каталонській Барселоні.