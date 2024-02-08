В такому випадку, "тікі-таку" на Камп Ноу ми не побачимо.
Getty Images
08 лютого 2024, 15:22
Колишній керманич Ювентуса, Челсі, Тоттенгема та збірної Італії Антоніо Конте запропонував свої послуги каталонській Барселоні. Про це повідомляє sport.es.
За інформацією джерела, керівництво "синьо-гранатових" на цю пропозицію поки, що не відповіло.
Зазначається, що Барселона може звернутися до кандидатури 54-річного італійця, але на цьому етапі його немає навіть у шорт-листі тренерів, якими цікавиться каталонський клуб.
Нагадаємо, нещодавно Хаві заявив
, що піде з Барси по закінченню цього сезона.