Англія

Керманич Тоттенгема спростував будь-які чутки щодо того, чи може він очолити мерсісайдців.

Поточний головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп офіційно оголосив про те, що залишить свою посаду наприкінці поточного сезону, а на його місце серед потенційних кандидатів фігурувало й ім'я керманича лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу.

Втім, австралійський фахівець грецького походження особисто спростував усі ці чутки.

"Я не хочу нічого про це говорити, тому що я не думаю, що це коли-небудь взагалі якимось чином потрапить до моєї голови у плані життєвих пріоритетів та пріоритетів у професії.

Коли люди просто "вкидають" імена, то кого це хвилює?" — цитує слова Анге Постекоглу журналіст Фабріціо Романо.

Наступний матч Тоттенгем проведе проти Вулвергемптона у рамках 25-го туру АПЛ. Ця зустріч відбудеться у суботу, 17 лютого, о 17:00.