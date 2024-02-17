Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував можливе призначення свого наступника на посаді.

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп раніше оголосив про свій відхід із клубу після завершення поточного сезону.

Очевидно, що керівна посада на чолі "червоних" не має тривалий час залишатись без нового призначення, тому ЗМІ наввипередки почали підбирати кандидатів на майбутнє призначення керманичем мерсисайдців.

Найбільш очевидним варіантом є повернення іспанського фахівця Хабі Алонсо, який нині очолює леверкузенський Баєр — лідера німецької Бундесліги, до клубу, але вже в якості тренера.

Напередодні під час прес-конференції Клоппа розпитали про таку можливість.

"Хабі робить неймовірну роботу в Баєрі. Які б чутки навколо нього не ходили, це — абсолютно очевидна річ.

Якби ви запитали мене вісім тижнів тому про Хабі Алонсо, я б сказав: "Боже мій!". Динозаври, якщо хочете — Анчелотті, Моурінью, Гвардіола, можливо, і я — ми не будемо займатися тренерською діяльністю ще 20 років. Гаразд, може, Моурінью й потягне.

Наступне покоління вже дозріло, і, на мою думку, Хабі виділяється в цьому плані.

Він — колишній гравець світового класу, походить із тренерської сім’ї, що трохи допомагає йому зараз. Він був схожий на тренера вже тоді, коли грав.

Футбол, у який він грає, команди, які він створює, трансфери, які він робить, — це абсолютно виняткові речі.

Я довго грав та працював у Бундеслізі, тому мене це вражає. Не тільки кількість здобутих очок цього сезону, але й те, як Баєр грає. У першій грі сезону проти Баварії Леверкузен явно переважав, що рідко трапляється. Чесно кажучи, коли ми перемагали Баварію з Дортмундом, ми дуже добре захищалися, контратакували і брали ініціативу. Особливо на початку моєї роботи.

Але Леверкузен робить усе це краще за нас. Це, напевно, було справжньою несподіванкою, враховуючи, що Хабі працює там недовго, і це молода команда.

Він зробив кілька супертрансферів для цієї команди. Саме те, що їм було потрібно, і це справді дуже виняткова робота.

Леверкузен має дуже хороші шанси виграти чемпіонат. І якщо подивитися на Лігу Європи, то там Леверкузен також є одним із фаворитів, тож це може стати його повноцінним тріумфальним сезоном. Справді божевілля.

Тут важливо також і те, як швидко Хабі настільки добре налаштував команду. За той час, що минув, він уже наклав на неї свій тренерський відбиток. Ніхто не знає, чи завжди він хоче грати саме так, чи саме так грає ця команда, — він не достатньо довго в нашому бізнесі, щоб про це стверджувати. Але очевидно, що тренерська частина роботи з його боку є винятковою", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч Ліверпуль проведе в гостях у Брентфорда 17 лютого, о 14:30.