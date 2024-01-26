Англія

Німецький фахівець вирішив пояснити, чому він йде з мерсисайдського клубу.

Юрген Клопп прокоментував своє рішення покинути Ліверпуль в кінці сезону.

"Я покину клуб в кінці сезону. Розумію, що це шок для багатьох людей в цей момент, коли вони почують про це. Однак я можу пояснити все, принаймні спробувати пояснити. Я люблю все тут – клуб, уболівальників, команду, персонал.

Правда в тому, що у мене закінчилася енергія продовжувати. Я почуваюся добре, але не можу виконувати роботу знову, і знову, ізнову... Я повідомив про це клубу ще в листопаді. Після всіх років, які ми провели разом, ви заслуговуєте на правду. І це правда", – сказав Клопп.

Клопп був призначений головним тренером Ліверпуля 8 жовтня 2015 року. Під його керівництвом "червоні" виграли Лігу чемпіонів УЄФА, Прем'єр-лігу, Суперкубок Англії, Клубний чемпіонат світу ФІФА, Кубок Англії, Кубок ліги та Суперкубок УЄФА.