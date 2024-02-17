Англія

Чекає на пропозицію від Мілана?

Колишній головний тренер збірної Іспанії, мадридського Реалу та андалусійської Севільї Хулен Лопетегі відхилив дві пропозиції за останні тижні. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, одна із пропозицій була від англійського Крістал Пелас, а інша від неназваного клубу з Саудівської Аравії.

Повідомляється, що іспанський фахівець чекає на пропозицію від більш великого клубу. Він віддає перевагу англійській Прем'єр-лізі, але готовий розглянути "серйозні" пропозиції і з інших чемпіонатів.