Стефано Піолі може залишити табір "россонері" наприкінці сезону.
Хулен Лопетегі, getty images
08 лютого 2024, 21:30
Колишній головний тренер збірної Іспанії, Порту, мадридського Реала, Севільї та Вулвергемптона Хулен Лопетегі може стати новим керманичем Мілана. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, після "сезону злетів і падінь" керівництво "россонері" розглядає варіант із тим, щоб припинити співпрацю з Стефано Піолі влітку цього року та розглядає на його місце іспанського фахівця.
В останні місяці незліченна кількість тренерів була пов’язана з Міланом, проте, як повідомляється, саме кандидатура Лопетегі найбільше подобається босам італійського гранду.
Нагадаємо, що останнім клубом іспанського фахівця був англійський Вулвергемптон, який він залишив за кілька днів до старту поточного сезону через проблеми клубу з фінансовий фейр-плей та невідповідною до його вимог проведеною трансферною кампанією.