Колишній головний тренер збірної Іспанії, Порту, мадридського Реала, Севільї та Вулвергемптона Хулен Лопетегі може стати новим керманичем Мілана. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, після "сезону злетів і падінь" керівництво "россонері" розглядає варіант із тим, щоб припинити співпрацю з Стефано Піолі влітку цього року та розглядає на його місце іспанського фахівця.

В останні місяці незліченна кількість тренерів була пов’язана з Міланом, проте, як повідомляється, саме кандидатура Лопетегі найбільше подобається босам італійського гранду.

Нагадаємо, що останнім клубом іспанського фахівця був англійський Вулвергемптон, який він залишив за кілька днів до старту поточного сезону через проблеми клубу з фінансовий фейр-плей та невідповідною до його вимог проведеною трансферною кампанією.