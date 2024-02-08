Італія

Стефано Піолі може залишити табір "россонері" наприкінці сезону.

Колишній головний тренер збірної Іспанії, Порту, мадридського Реала, Севільї та Вулвергемптона Хулен Лопетегі може стати новим керманичем Мілана. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, після "сезону злетів і падінь" керівництво "россонері" розглядає варіант із тим, щоб припинити співпрацю з Стефано Піолі влітку цього року та розглядає на його місце іспанського фахівця.

В останні місяці незліченна кількість тренерів була пов’язана з Міланом, проте, як повідомляється, саме кандидатура Лопетегі найбільше подобається босам італійського гранду.

Нагадаємо, що останнім клубом іспанського фахівця був англійський Вулвергемптон, який він залишив за кілька днів до старту поточного сезону через проблеми клубу з фінансовий фейр-плей та невідповідною до його вимог проведеною трансферною кампанією.