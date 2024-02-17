Англія

Голкіпер Тоттенгема розповів про своє бачення футболу.

Італійський воротар Гульєльмо Вікаріо долучився до лав лондонського Тоттенгема влітку минулого року в якості трансферу з Емполі за 18,5 млн євро.

27-річний виконавець майже одразу став ключовим гравцем стартового складу й відтоді провів уже 26 матчів, пропустивши 37 голів та шість разів відігравши на "нуль".

Про свої враження від АПЛ та адаптацію в колективі футболіст розповів у останньому інтерв’ю.

"Я виріс на відео про гру Джіджі Буффона й із Хандановичем в якості кумира. У мене завжди було подвійне бачення ролі голкіпера на полі. Буффон, який виграв чемпіонат світу 2006 року, коли мені виповнилося 10 років, безумовно, дав мені багато натхнення.

Тоді, будучи юним фріульцем, який щонеділі ходив дивитись матчі Удінезе, я захоплювався Хандановичем як воротарем команди, яка досягла чудових результатів.

Єдиний секрет мого стрімкого зростання останніми роками — це те, що я можу зберігати контроль над собою. Відданість на тренуваннях день за днем, концентрація і думка виключно про те, що потрібно зробити негайно, намагання вдосконалюватись, залишатись у рамках футбольної ідеї і намагатися ставати кращим спортсменом день за днем.

Разом із намаганням прожити власний шлях на повну, певна річ.

Безперечно, що такий клуб, як Тоттенгем, відрізняється від тих, із якими я зустрічався в минулому. Очікування постійно змінюються. Однак, я думаю, що й сам футбол змінюється, проте в той самий час залишається самим собою в тому сенсі, що м’яч завжди однакової форми, а отже ти тільки намагаєшся вникнути в ідеї тренера, його запити, та співставити рівень твоїх партнерів по команді.

Звісно, що в Тоттенгемі цей рівень значно підвищився, і приємно мати можливість змагатись день за днем із дуже висококласними гравцями за місце в стартовому складі.

У Прем'єр-лізі мені подобається багато речей. Якби мені дійсно довелося вибирати щось одне, то я б назвав пристрасть вболівальників. Ту божевільну атмосферу, яка створюється кожні вихідні, куди б ви не поїхали. І нам пощастило, що в нас тут переповнені стадіони", — заявив італійський виконавець.

У двадцять п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги лондонський Тоттенгем гратиме проти Вулвергемптона вдома, 17 лютого, о 17:00.