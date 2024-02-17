Український гравець пропустить поєдинок АПЛ через травму.
Олександр Зінченко, Getty Images
17 лютого 2024, 16:07
У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушить у гості до Бернлі.
Тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою визначився зі стартовим складом на це протистояння.
Відзначимо, що український універсал Олесандр Зінченко не потрапив до заявки Арсеналу на поєдинок із "бордовими", оскільки продовжує відновлення після минулої травми.
Матч Бернлі — Арсенал відбудеться у суботу, 17 лютого, о 17:00 за київським часом.