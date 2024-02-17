Англія

Український гравець пропустить поєдинок АПЛ через травму.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушить у гості до Бернлі.

Тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою визначився зі стартовим складом на це протистояння.

Відзначимо, що український універсал Олесандр Зінченко не потрапив до заявки Арсеналу на поєдинок із "бордовими", оскільки продовжує відновлення після минулої травми.

Матч Бернлі — Арсенал відбудеться у суботу, 17 лютого, о 17:00 за київським часом.