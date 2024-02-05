Англія

Український універсал зіграв лише перший тайм, оскільки відчув дискомфорт через минулу травму.

У рамках центрального матчу 23-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на власному полі здобув впевнену перемогу над Ліверпулем (3:1).

Лівий захисник "канонірів" Олександр Зінченко вийшов на це протистояння з перших хвилин, проте одразу після перерви його замінили на Якуба Ківьора.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета після матчу пояснив, що причина заміни була не тактичного характеру, а через пошкодження 27-річного українця.

"Щодо Габріела Жезуса, то ми очікуємо, що він буде готовий протягом кількох днів, а щодо Алекса ми поки не можемо сказати точно. Він відчув певний дискомфорт у литковому м'язі, тому нам довелося його замінити після перерви", — цитує слова Мікеля Артети офіційний сайт "канонірів".

Відзначимо, що проблеми з литковим м'язом не є новими для Олександра Зінченка. Через цю травму він пропустив кінцівку минулого сезону та початок поточного.

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