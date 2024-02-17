Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та Борнмут.

Ньюкасл та Борнмут зіграють у рамках двадцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Едді Гау, після перемоги над Ноттінгем Форест (3:2), залучив до стартового складу Барнса на лівому фланзі атаки.

Андоні Іраола, на тлі поразки від лондонського Фулгема (1:3), використав із перших хвилин Семеньйо на правому фланзі півзахисту, тоді як до центру поля повернеться Клюйверт. Ілля Забарний стабільно в стартовому складі.

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараес, Майлі — Гордон, Альмірон, Барнс.

Запасні: Каріус, Дамметт, Ласселс, Крафт, Голл, Лівраменто, Рітчі, Мерфі, Вайт.



Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі — Крісті, Кук — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Соланке.

Запасні: Рандолф, Траверс, Керкез, Мефам, Кінгслі-Веллінгс, Скотт, Уаттара, Унал.



Гра Ньюкасл — Борнмут почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.