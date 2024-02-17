Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 лютого 2024 року, 14:30.
Брентфорд — Ліверпуль, getty images
17 лютого 2024, 18:18
У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль здобув у гостях більш ніж упевнену перемогу над лондонським Брентфордом.
Незважаючи на те, що Айвену Тоуні вдалося зменшити відставання "бджіл" у рахунку у заключному відрізку матчу, у підсумку підопічні Юргена Клоппа записала до свого активу перемогу з рахунком 4:1.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд — Ліверпуль в матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Брентфорд — Ліверпуль 1:4
Голи: Тоуні, 75 - Нуньєс, 35, Мак Аллістер, 55, Салах, 69, Гакпо, 86
Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Аєр, Мі — Роерслев (Льюїс-Поттер, 62), Нергор (Оньєка, 63), Янельт, Єнсен (Дамсгор, 73), Регілон (Годдос, 85) — Мопе (Вісса, 63), Тоуні
Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Гомес, 83), Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Гравенберх, 33), Ендо, Мак Аллістер (Елліотт, 84) — Жота (Салах, 44), Нуньєс (Гакпо, 46), Луїс Діас
Попередження: Регілон, Оньєка — Ендо