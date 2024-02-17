Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 лютого 2024 року, 14:30.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль здобув у гостях більш ніж упевнену перемогу над лондонським Брентфордом.

Незважаючи на те, що Айвену Тоуні вдалося зменшити відставання "бджіл" у рахунку у заключному відрізку матчу, у підсумку підопічні Юргена Клоппа записала до свого активу перемогу з рахунком 4:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд — Ліверпуль в матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Брентфорд — Ліверпуль 1:4

Голи: Тоуні, 75 - Нуньєс, 35, Мак Аллістер, 55, Салах, 69, Гакпо, 86

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Аєр, Мі — Роерслев (Льюїс-Поттер, 62), Нергор (Оньєка, 63), Янельт, Єнсен (Дамсгор, 73), Регілон (Годдос, 85) — Мопе (Вісса, 63), Тоуні

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Гомес, 83), Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Гравенберх, 33), Ендо, Мак Аллістер (Елліотт, 84) — Жота (Салах, 44), Нуньєс (Гакпо, 46), Луїс Діас

Попередження: Регілон, Оньєка — Ендо