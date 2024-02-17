Англія

Єгиптянин вийшов на заміну в першому таймі та відзначився голом та асистом.

Ліверпуль в рамках поєдинку 25 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Брентфорда. Юрген Клопп довірив місце в стартовому складі Ватару Ендо, тоді як на лаву запасних потрапив Мохаммед Салах. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк також залишився в запасі.

На стартових хвилинах гри м'ячем заволоділи господарі, проте до прицільних ударів по воротах справа не доходила. Натомість свій момент створили мерсисайдці: Бредлі отримав м'яч на підступах до чужого штрафного й пробив з носка — Флеккен впорався, а після цього плечем відбив удар Жоти впритул. Втім, згодом Брентфорд відповів - Айвен Тоуні отримав пас в чужому штрафному й охайно пробив в дальній кут, але влучності йому трохи забракло.

Команди продовжили обмінюватись моментами, але забити вдалось команді Юргена Клоппа. Ван Дейк вибив м'яч якомога далі на чужу половину поля, Жота головою відпасував на Нуньєса, а той елегантно перекинув Флеккена. 0:1. Відпочивати команди пішли за мінімальної переваги "червоних", а вже на почтаку другого тайму Ван Дейк знов міг взяти участь у гольовій атаці - захисник головою закинув м'яч на Салаха аж на чужу половину поля, але Мо не зміг переграти Флеккена в ближньому бою — м'яч пішов повз ворота.

Але це лише відклало взяття воріт на декілька хвилин. Згодом Салах знайшов Мак Алістера в чужому штрафному, той на прийомі прибрав опонента та пробив точно в кут. 0:2. Томас Франк намагався змінити перебіг гри замінами, але суттєво на хід подій вони не вплинули. Натомість Ліверпуль забив ще раз - Келлегер вибив м'яч на Гакпо, той скинув м'яч головою на Салаха, а єгиптянин обійшов захисника один в один та пробив точно в кут. 0:3.

Брентфорд вирішив повернути трохи інтриги в гру за декілька хвилин, коли Келлегер впорався з ударом Дамсгора метрів з 10, але після добивання Тоуні вже був безсилий. 1:3. Господарі не втрачали надій зачепитись хоча б за нічию, але ряд помилок в захисті призвели до ще одного пропущеного м'яча - Коллінз не влучив по м'ячу після пасу Гомеса, далі інший захисник не зміг перервати пас на Гакпо, а нідерландець пробив точно в кут. 1:4.

На останніх хвилинах фанати господарів почали йти зі стадіону, тому пропустили дуже небезпечний момент, коли їх команда могла забити - Дамсгор відмінно навісив з правого флангу, а Тоуні пробив — Келлегер дивом врятував свою команду. Ліверпуль міг зробити рахунок 1:5, але постріл голвоою від Ван Дейка на себе взяла поперечина.

Брентфорд — Ліверпуль 1:4

Голи: Тоуні, 75 - Нуньєс, 35, Мак Аллістер, 55, Салах, 69, Гакпо, 86

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Аєр, Мі — Роерслев (Льюїс-Поттер, 62), Нергор (Оньєка, 63), Янельт, Єнсен (Дамсгор, 73), Регілон (Годдос, 85) — Мопе (Вісса, 63), Тоуні

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Гомес, 83), Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Гравенберх, 33), Ендо, Мак Аллістер (Елліотт, 84) — Жота (Салах, 44), Нуньєс (Гакпо, 46), Луїс Діас

Попередження: Регілон, Оньєка — Ендо