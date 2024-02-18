Англія

Це був би великий трансфер.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілва може перейти до ПСЖ по закінченню цього сезона. Таку інформацію надає Telefoot.

Як повідомляє джерело, французький клуб серйозно налаштований оформити трансфер 29-річного португальця влітку.

Зазначається, що сам гравець зацікавлений у зміні клубу. Португалець вже давав свою згоду на перехід до ПСЖ минулого літа, проте тоді Манчестер Сіті заблокував цей перехід.

Діючий контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 15,6 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Манчестер Сіті 30 матчів, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.