Це був би великий трансфер.
Сілва, Getty Images
18 лютого 2024, 19:45
Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілва може перейти до ПСЖ по закінченню цього сезона. Таку інформацію надає Telefoot.
Як повідомляє джерело, французький клуб серйозно налаштований оформити трансфер 29-річного португальця влітку.
Зазначається, що сам гравець зацікавлений у зміні клубу. Португалець вже давав свою згоду на перехід до ПСЖ минулого літа, проте тоді Манчестер Сіті заблокував цей перехід.
Діючий контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 15,6 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.
Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Манчестер Сіті 30 матчів, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.