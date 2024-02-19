Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Адам Лаллана висловився про Роберто Де Дзербі як можливого наступника Клоппа.

"Мене б це не здивувало, якби Де Дзербі приєднався до Ліверпуля. Думаю, зараз усі клуби стежать за Роберто.

На мій погляд, він один із найкращих тренерів у світі. Подивимося, що буде далі. З тренерами зараз немов ефект доміно, куди б вони не вирушили, вони завжди під тиском. Не знаю, чи змусять мої слова вас про це замислитися, але такий світ, у якому ми живемо", — наводить слова Лаллани Daily Mail.

Зазначимо, що головного тренера Брайтона, до якого Лаллана перейшов із Ліверпуля, називають другим після Хабі Алонсо кандидатом на посаду тренера мерсисайдців.