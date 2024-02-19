"Іриски" на своєму полі не зуміли обіграти опонента.
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19 лютого 2024, 23:59
У рамках 25-го туру чемпіонату Англії Евертон на своєму полі приймав Кристал Пелес.
Команди обмінялися голами, але переможця виявити не зуміли.
Зазначимо, що українець Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин.
Евертон — Крістал Пелес 1:1
Голи: Онана, 84 — Аю, 66.
Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг (Гаррісон, 66), Гує (Онана, 66), Дукуре (Бету, 72), Макніл — Гарнер — Калверт-Льюїн.
Крістал Пелес: Джонстон — Муньйос, Андерсен, Ворд, Мітчелл — Вортон, Річардс, Лерма — Аю, Матета, Едуар (Ахамада, 72).
Попередження: Аю, Лерма.