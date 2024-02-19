У рамках 25-го туру чемпіонату Англії Евертон на своєму полі приймав Кристал Пелес.

Команди обмінялися голами, але переможця виявити не зуміли.

Зазначимо, що українець Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин.

Евертон — Крістал Пелес 1:1
Голи: Онана, 84 — Аю, 66. 

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг (Гаррісон, 66), Гує (Онана, 66), Дукуре (Бету, 72), Макніл — Гарнер — Калверт-Льюїн.

Крістал Пелес: Джонстон — Муньйос, Андерсен, Ворд, Мітчелл — Вортон, Річардс, Лерма — Аю, Матета, Едуар (Ахамада, 72). 

Попередження: Аю, Лерма. 