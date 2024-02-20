Захисник дав свій коментар.
КАЙЛ ВОКЕР, GETTY IMAGES
20 лютого 2024, 11:39
Кайл Вокер радий тристоронній боротьбі за титул АПЛ.
"Я бачу, що нам протистоять дві дуже, дуже хороші команди — Ліверпуль і Арсенал.
Ліверпуль набрав обертів. Очевидно, що новина про відхід тренера додала їм ентузіазму, щоб дозволити йому піти на піку.
Але ми хочемо зробити те, чого ще нікому не вдавалося — виграти чотири титули поспіль, тож у нас є мотивація.
Тепер наприкінці сезону переможе найкраща команда за результатами важких 38 ігор, але я впевнений, що ми будемо боротися на всіх фронтах, як завжди", — наводить слова Вокера beIN Sports.
У поточному сезоні Вокер провів 23 матчі в АПЛ і відзначився 2 асистами.