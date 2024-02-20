Англія

Чергова серйозна втрата для Ліверпуля.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль прийматиме на своєму полі Лутон Таун.

Напередодні цього протистояння головний тренер мерсісайдців Юрген Клопп відвідав предматчову прессконференцію, під час якої відповів на питання щодо травми нападника своєї команди Діогу Жоти, яку той отримав у минулій зустрічі з Брентфордом.

"Очевидно, що у випадку з Діогу йому знадобляться місяці [щоб повернутися на поле]", — цитує слова Клопп BBC Sport.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Лутон відбудеться у середу, 21 лютого, о 21:30 за київським часом.