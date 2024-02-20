Англія

Бразилець стане першим новачком манкуніанців влітку.

Лівий вінгер Труа Савіо, орендований Жироною до кінця сезону-2023/24, влітку має стати гравцем Манчестер Сіті, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, манкуніанці підписали всі документи, необхідні для переходу 19-річного бразильця. Його заплановано на літнє трансферне вікно цього року.

У поточному сезоні Савіо взяв участь у 29 матчах Жирони, відзначившись 7 голами і 7 асистами.

Нагадаємо, Труа (100%) та Жирона (47%) входять до холдингу City Football Group, який нещодавно поповнився 13-м учасником.