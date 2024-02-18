Туреччина

Холдинг отримав поширення на ще одну країну в Європі.

Власники англійського Манчестер Сіті з ОАЕ свого часу, разом із China Media Capital та Silver Lake Partners, стали засновниками холдингової кампанії під назвою City Football Group.

Цей проєкт із часом отримав глобальне поширення та зрештою придбав частку власності в дванадцяти клубах у різних країнах.

Ідеться про власне Манчестер Сіті (100% власності), австралійський Мельбурн Сіті (100%), індійський Мумбаї Сіті (65%), американський Нью-Йорк Сіті (80%), уругвайський Монтевідео Сіті Торке (100%), французький Труа (100%), бельгійський Ломмел (99%), іспанську Жирону (47%), китайський Сичуань (46,7%), японський Йокогама Марінос (20%), італійський Палермо (94,9%) та бразильський Бая (90%).

Також у власності холдингу перебувають City Football Academy, City Football Marketing, City Football Services, City Football Japan, City Football Singapore, City Football China, City Football India, Co-op Live Arena, CFG Stadium Group, Goals Soccer Centers.

А сьогодні було урочисто проголошено про приєднання до проєкту нового учасника — турецького Істанбул Башакшехір.

Клуб буде співпрацювати з іншими колективами та організаціями над різними футбольними проектами, включаючи довгострокову футбольну стратегію, аналіз даних, трансферні та тренувальні процеси.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Башакшехір посідає дев’яту сходинку після 25 турів.