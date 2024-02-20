Англія

"Чорних котів" тимчасово очолив Майкл Доддс.

Сандерленд на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Майкла Біла з посади головного тренера.

Англійський спеціаліст очолив "чорних котів" у середині грудня, протримавшись в якості керманича клубу лише протягом 12 матчів. За цей час Сандерленд 4 рази переміг у Чемпіоншипі, здобув 2 нічиї та 5 разів поступився. Клуб також вилетів з 1/32 фіналу Кубка Англії від Ньюкасла.

На посаді головного тренера 43-річний Біл замінив Тоні Моубрея. Зараз, як і тоді, деякий час Сандерленд очолюватиме Майк Доддс.

Станом на зараз, "чорні коти" посідають 10-те з 24-ї місць турнірної таблиці Чемпіоншипу. У наступному, 34-му турі ліги, Сандерленд прийматиме Свонсі Сіті, за який виступає український центрфорвард Микола Кухаревич.

Що стосується Русина, то на його рахунку 2 голи та асист у 18 матчах за основну команду Сандерленда у всіх турнірах.