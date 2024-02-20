Англія

Команді Хосепа Гвардіоли все ж вдалося реалізувати бодай один момент у другому таймі.

У рамках перенесеного матчу 18-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Брентфорд вирушив у гості до Манчестер Сіті.

Колектив Хосепа Гвардіоли очікувано взяв м'яч під свій контроль, тоді як підопічні Томаса Франка не менш очікувано зробили ставку на гру низьким блоком із надією на контратаки.

У першій половині зустрічі талант Сіті Оскар Бобб мав дуже хорошу можливість відкрити рахунок, проте центрбек Брентфорда Бен Мі у своєму стилі героїчно вибив м'яч буквально з лінії воріт.



Нулі на табло зберігалися до 71-ї хвилини, допоки форвард "містян" Ерлінг Голанд не знайшов свій шанс на контратаці, а захисник "бджіл" Крістоффер Аєр не допоміг норвежцю вийти на "побачення" з голкіпером, послизнувшись у відповідальний момент.

Наприкінці зустрічі в Манчестер Сіті було ще декілька непоганих моментів подвоїти перевагу, які не завершилися успіхом, тоді як гравцям Брентфорда не вдалося зробити бодай спробу відігратися. Фінальний свисток зафіксував перемогу "містян" із рахунком 1:0.

Манчестер Сіті - Брентфорд 1:0

Гол: Голанд, 71

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Аканджі — Родрі — Сілва, Бобб (Доку, 61), Альварес (Ковачич, 89), Фоден — Голанд

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Мі — Роерслев (Годдос, 89), Оньєка (Дамсгор, 89), Нергор, Янельт (Єнсен, 78), Регілон — Тоуні, Вісса (Мопе, 68)

Попередження: Стоунз, Вокер — Мі, Вісса, Тоуні, Флекке