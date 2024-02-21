Англія

Коментар від півзахисника стосовно своєї кар'єри на даному етапі.

Самбі Локонга розповів щодо своїх виступів у Лутоні - цитує ресурс The Athletic.

"Я недалеко від свого найкращого рівня, але я ще не там. Я працюю щодня, щоб відновити своє тіло після гри. Арсенал? Ви бачите, наскільки це величний клуб".

До складу Лутона півзахисник доєднався з Арсеналу в оренду влітку 2023 року.

Також його хорошу гру відмітив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

Цього сезону 24-річний гравець провів 13 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 2 асисти.