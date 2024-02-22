Англія

Є сумніви, що на Олд Траффорд зрадіють такому перебігу подій.

Головному тренеру мюнхенської Баварії Томасу Тухелю цікава робота в Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, МЮ дуже подобається німецькому фахівцю. Тухеля приваблюють фінансові можливості, традиції, бренд та стадіон "манкуніанців".

Зазначається, що 50-річний тренер попередньо хоче зробити перерву у кар'єрі після закінчення цього сезону. Тухель може змінити своє рішення лише в тому випадку, якщо нинішнього головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага буде звільнено.

Після 21-го зіграного туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія на чолі Томаса Тухеля набрала 50 пунктів та посідає друге місце. Відставання "ротен" від лідируючого Баєра складає вісім очок.