Німеччина

Керманич допрацює футбольний рік до завершення.

Німецький фахівець Томас Тухель навесні минулого року був призначений на посаду головного тренера мюнхенської Баварії в якості наступника Юліана Нагельсманна.

Однак ще на завершення тієї кампанії 50-річний фахівець не здобув із командою жодного іншого трофею, окрім чемпіонського титулу в Бундеслізі, що тоді було визнано задовільним результатом, як для старту його каденції в клубі.

Проте ситуація в поточному сезоні значно погіршилась, і наразі Баварія суттєво відстала від леверкузенського Баєра в чемпіонських перегонах, так і не зумівши за два кола бодай один раз обіграти "фармацевтів".

Окрім цього, мюнхенці поступились у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА римському Лаціо (0:1), а також звичним чином вилетіли з Кубка Німеччини на ранніх стадіях змагань.

Зрештою, суспільний тиск змусив керівництво Баварії в особі Ян-Крістіана Дрезена зустрітись із Тухелем та обговорити майбутнє головного тренера в клубі.

За підсумком бесіди було ухвалено рішення про припинення роботи Тухеля та його тренерського штабу 30 червня 2024 року, тоді як базовий контракт було розраховано ще на рік після цього моменту.

"У ході доброзичливої та відкритої дискусії ми прийшли до рішення завершити наші робочі відносини за взаємною згодою влітку.

Наша мета — із новим головним тренером у сезоні-2024/25 обрати новий футбольний напрямок, тоді як до того часу кожна людина в клубі чітко покликана досягти максимально можливого в Лізі чемпіонів і Бундеслізі.

Я також недвозначно покладаю відповідальність на команду в цьому плані. Зокрема, у Лізі чемпіонів, після поразки в першому матчі від Лаціо.

Ми переконані, що вийдемо до чвертьфіналу на переповненій Альянц Арені за підтримки наших вболівальників", — заявив німецький функціонер.

Під керівництвом Тухеля в цьому сезоні Баварія програла сім матчів, тричі зіграла внічию та 22 рази перемагала суперників.