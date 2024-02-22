Англія

Італійця намагатимуться залишити в англійському клубі.

Англійський Брайтон останнім часом уже не настільки вражає стабільністю здобуття вдалих результатів, проте захват керівництва клубу від роботи італійського головного тренера Роберто Де Дзербі від цього не послаблюється.

Однак "чайки" не є єдиним клубом, який зацікавлений у послугах 44-річного фахівця.

Чинний контракт Де Дзербі розгравано ще трохи менше, аніж на 2,5 роки, проте каталонська Барселона хоче запросити його вже під час цьогорічного літнього трансферного вікна.

Звідси й такий поспіх у діях керівництва Брайтона, яке напередодні, за повідомленням іспанської преси, зустрілось із Де Дзербі та особисто запропонувало йому почати перемовини щодо нової угоди.

Існує інформація, що нині відступні за достроковий відхід італійця з клубу складають 15 млн євро, але з новим контрактом ця сума може суттєво збільшитись.

Наразі Брайтон іде сьомим у чемпіонаті, відстаючи від зони єврокубків на дев’ять очок.