Іспанія

Тільки є одне "але"...

Керівництво каталонської Барселони визначилося з заміною для головного тренера команди Хаві, який влітку покине Камп Ноу. Таку інформацію надає As.

За інформацією джерела, кандидатура коуча англійського Брайтона Роберто Де Дзербі схвалена президентом клубу Жоаном Лапортою та спортивним директором Деку.

У середу португальський менеджер провів тригодинну зустріч із агентами тренера. Сторони обговорили можливе призначення Де Дзербі вілтку цього року.

Головною перешкодою для закриття угоди є сума відступних в контракті італійського фахівця із Брайтоном у розмірі десяти мільйонів євро. Зазначається, що представники Де Дзербі попросили Барселону проявити терпіння – вони намагатимуться досягти компромісної угоди з англійським клубом.

В свою чергу, керівники Барси пообіцяли призначити Де Дзербі головним тренером команди з 1 липня, якщо не доведеться плаити зазначені відступні. Деку вважає, що 44-річний італієць відповідає ДНК каталонського клубу.