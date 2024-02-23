Англія

Спекотне літо нас очікує.

Чотири найбагатші клуби Саудівської Аравії визначили півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне головною метою на літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, цими клубами є Аль-Іттіхад, Аль-Ахлі, Ан-Наср та Аль-Хіляль, чиї контрольні пакети акцій належать Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії.

Зазначається, що ці клуби мають намір зробити бельгійській зірці вкрай вигідну пропозицію.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 20,8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Кевін Де Брюйне через важку травму відіграв за Манчестер Сіті лише десять матчів, при цьому зміг відзначитися двома голами та вісьмома результативними передачами.