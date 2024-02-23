Спекотне літо нас очікує.
Де Брюйне, Getty Images
23 лютого 2024, 20:45
Чотири найбагатші клуби Саудівської Аравії визначили півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне головною метою на літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Times.
За інформацією джерела, цими клубами є Аль-Іттіхад, Аль-Ахлі, Ан-Наср та Аль-Хіляль, чиї контрольні пакети акцій належать Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії.
Зазначається, що ці клуби мають намір зробити бельгійській зірці вкрай вигідну пропозицію.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 20,8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Цього сезону Кевін Де Брюйне через важку травму відіграв за Манчестер Сіті лише десять матчів, при цьому зміг відзначитися двома голами та вісьмома результативними передачами.