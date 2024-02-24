Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 26-го туру чемпіонату Англії, який пройде 24 лютого і розпочнеться о 17:00.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та лондонським Фулгемом, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 24 ЛЮТОГО, 17:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Дивлячись на результати останніх матчів, Манчестер Юнайтед створює про себе враження команди, яка перебуває просто у неймовірній формі та набрала відмінний хід. Так, безперечно, серія з п'яти матчів без поразок у рамках АПЛ, у чотирьох з яких "червоні дияволи" вийшли переможцями, каже сама за себе. Але чи заслуговує рівень футболу підопічних Еріка тен Гага такої ж похвали, як і результати? Тут уже є безліч запитань.

Нестача концентрації гравців Манчестер Юнайтед є системною проблемою, а останні успіхи команди можна пов'язувати насамперед із характером команди, але не завдяки якимось тренерським ідеям та як наслідок перевагам над суперниками по грі. Більш того, на тлі нових травм в особі ключового в лінії оборони Люка Шоу та найкращого бомбардира "червоних дияволів" в останніх матчах Расмуса Гойлунда, майбутній спад МЮ виглядає вельми закономірним явищем.

Щодо Фулгема, команда Марку Сілви вміє бути незручним суперником для клубів АПЛ абсолютно будь-якого рівня, проте останнім часом "дачники" не можуть похвалитися ні стабільністю, ні хорошими результатами. Так, в останніх п'яти поєдинках англійської першості гравці Фулгема здобули лише одну перемогу над Борнмутом, проте кардинально на становищі команди в турнірній таблиці це не позначилося — лондонці зберігають статус міцного середняка.

Спад Фулгема цілком можна пов'язати з фізичною втомою та незначним набором кадрів для ротації складу. Щодо майбутнього матчу з Манчестер Юнайтед, то великою втратою для центру поля "дачників" буде відсутність Жоау Паліньї, який пропустить поєдинок на Олд Траффорд через перебір жовтих карток.