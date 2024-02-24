Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 26-го туру чемпіонату Англії, який пройде 24 лютого і розпочнеться о 19:30.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Борнмутом та Манчестер Сіті, яке пройде на Віталіті Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 24 ЛЮТОГО, 19:30. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У поточній кампанії Борнмут зумів зробити помітний крок уперед, продемонструвавши прогрес як у грі, так і в положенні команди у турнірній таблиці АПЛ. "Вишні" вкрай невдало розпочали сезон, але згодом змогли вийти на переможну серію та закріпитися в середині турнірної таблиці, у чому величезна заслуга тренерського штабу на чолі з Андоні Іраолою.

Так, останні результати Борнмута не так радують, адже підопічні Іраоли не знають перемог у Прем'єр-лізі вже шість поєдинків поспіль, три з яких команда програла. Однак такий спад важко назвати кризою, адже він є закономірним явищем з урахуванням непростого календаря та вельми скромної лави для запасних. До того ж програвали "вишні" останнім часом таким командам як Тоттенгем, Ліверпуль та Фулгем, тоді як проти Ньюкасла в останньому матчі гравці Борнмута були дуже близькими до перемоги, але пропустили у компенсований до другого тайму час і залишилися задовольнятися одним набраним пунктом.

Манчестер Сіті, у свою чергу, традиційно вважається багатьма еспертами та вболівальниками чи не головним фаворитом у перегонах за чемпіонський титул, в яких у цьому році також беруть участь Ліверпуль та лондонський Арсенал. Щільність на вершині турнірної таблиці АПЛ вражає, тому у кожного з претендентів на "золото" зараз не так багато прав на помилки.

Втім, напередодні Манчестер Сіті вже здійснив одну осічку, зігравши внічию з Челсі, та й останні виступи "містян", відверто кажучи, не виглядали дуже вражаючими. Так, наприклад, у перенесеному останньому матчі з Брентфордом набрати три очки колективу Гвардіоли вдалося лише завдяки єдиному голу Ерлінга Голанда у другій половині другого тайму. Проти Евертона був схожий сценарій, але вже два голи норвежця в заключному відрізку, причому нуль ударів від "містян" у площину воріт суперника аж до 71-ої хвилини. Це говорить про те, що Ман Сіті нинішнього зразка далеко не є ідеальним, але з Борнмутом, який не боїться розкриватися і не любить відсиджуватися у низькому блоці на всій дистанції матчу, у чинних чемпіонів проблем має бути помітно менше.