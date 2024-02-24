Стали відомі склади на поєдинок АПЛ.
Омарі Форсон, getty images
24 лютого 2024, 16:13
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 26 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Фулгем.
Ерік Тен Гаг за відсутності Расмуса Гойлунда довірив місце в стартовому складі Омарі Форсону.
Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф, Варан, Магвайр, Далот — Каземіро, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Форсон
Запасні: Баїндир, Еванс, Камбвала, Еріксен, Мактоміней, Амрабат, Діалло, Антоні, Колл'єр
Фулгем: Лено — Кастань, Бессі, Адарабіойо, Робінсон — Рід, Лукич — Вілсон, Перейра, Івобі — Муніз
Запасні: Родак, Балло-Туре, Рім, Тете, Діоп, Керні, Траоре, Рід, Броя
Нагадаємо, початок матчу заплановано на 17:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри.