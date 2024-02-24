Англія

Колектив Унаї Емері змусив трохи понервувати своїх вболівальників, проте таки здобув три очки.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла приймала на своєму полі Ноттінгем Форест.

Вже у першому таймі команда Унаї Емері мала перевагу в рахунку в три м'ячі, проте "лісникам" вдалося відіграти два голи та скоротити своє відставання до мінімуму.

Втім, незважаючи на певний "валідол" для бірмінгемців, гол Бейлі у підсумку зняв усі питання щодо переможця протистояння — 4:2.

Астон Вілла - Ноттінгем Форест 4:2

Голи: Воткінс, 4 Луїс, 29, 39 -, 48 Бейлі, 61 - Ніакате, 45

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Ленгле, Торрес (Чемберс, 46), Морено (Дінь, 59) — Бейлі (Діабі, 90+2), Макгінн, Луїс, Ремзі — Тілеманс (Дзаніоло, 81), Воткінс (Роджерс, 90+2)

Ноттінгем Форест: Сельс — Ніакате, Мурільйо (Омобаміделе, 46), Монтейро (Тоффоло, 46), Вільямс — Даніло, Домінгес (Єйтс, 73) — Гадсон-Одої, Гіббс-Вайт (Рейна, 81), Авонії (Орігі, 46), Еланга

Попередження: Морено — Мурільйо, Монтейро