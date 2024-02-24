Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Борнмут та Манчестер Сіті.

Борнмут та Манчестер Сіті зіграють матч двадцять шостого туру англійської Прем'єр-ліги на стадіоні Віталіті.

Андоні Іраола, після нічиєї проти Ньюкасла (2:2), залучив до стартового складу Керкеза на лівий фланг оборони, тоді як Ілля Забарний стабільно з'явиться в центрі захисту.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над Брентфордом (1:0), використав із перших хвилин Аке до центру оборони, тоді як Нунеш гратиме у лінії атакувальних півзахисників, а Ковачич розташується в опорній зоні.

Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті, Кук — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Соланке.

Запасні: Раду, Траверс, Мефам, Кінгслі-Веллінгс, Февр, Скотт, Уаттара, Сіністерра, Унал.



Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Діаш, Аке, Аканджі — Родрі, Ковачич — Сілва, Нунеш, Фоден — Голанд

Запасні: Ортега, Вокер, Льюїс, Гріліш, де Брюйне, Гомес, Бобб, Доку, Альварес.



Гра Борнмут — Манчестер Сіті почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.