Англія

Команда Еріка Тен Гага була близька до того, щоб вирвати перемогу в компенсований час, але натомість пропустила (1:2).

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 26 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Фулгем. За відсутності Расмуса Гойлунда Ерік Тен Гага вирішив довірити місце в стартовому складі Омарі Фрсону, а не Антоні. Також зазначимо, що ліворуч в захисті з'явився Віктор Лінделеф, бо Люк Шоу та Тайрелл Маласія травмовані.

В перші 10 хвилин матчу Фулгем був більш активний та зробив декілька непоганих підходів, але без прицільних ударів по воротах. Втім згодом Муніз пробив головою після подачі з кутового — Онана з великим трудом врятував свою команду. Господарі змогли відповісти пізніше, коли Гарначо цілив в дальній кут з меж штрафної — Робінсон головою вибив м'яч, а Магвайр на добиванні пробив вище.

Команда Тен Гага почала сміливіше йти вперед та не соромилась бити здалеку - Діогу Далот пробив з дальньої відстані, але м'яч лише зачепив стійку з зовнішньої сторони. Але це створювало більше простору для атак "дачників", які не проти були скористатись такими можливостями. В одному з моментів Муніз відтіснив Лінделефа в чужому штрафному та пробив після розвороту — стійка врятувала господарів.

Манчестер Юнайтед міг забити прямо перед перервою: спочатку Мейну тонко віддав на Решфорда, а той втік від голкіпера та пробив/віддав пас з гострого кута — м'яч пройшов паралельно лінії воріт. Незабаром Гарначо змістився з лівого флангу в центр та пробив — Лено витягнувся в струну та врятував свою команду. Втім. відпочивати команди пішли за рівного рахунку.

Гості знов були активніші на початку тайму та не довго не могли створити дійсно небезпечний момент. Був епізод, коли гострий випад вдався Фулгему після втрати м'яча Далотом в центрі поля, але Перейра не встиг замкнути дальню стійку після пасу Івобі. В середині тайму "дачники" свого досягли. Келвін Бессі зреагував на відскок в чужому штрафному та загнав м'яч під поперечину після подачі з кутового. 0:1.

Манчестер Юнайтед одразу пішов в атаку великими силами, проте Фулгем грамотно оборонявся. Однак в одному з епізодів господарі були повинні забивати. Магвайр пробив головою з декількох метрів після подачі Еріксона з кутового та примудрився не влучити у ворота. Як не дивно, захисник був найнебезпечнішим гравцем господарів і саме він зрівняв рахунок. Бруну Фернандеш змістився в центр та пробив — Лен відбив м'яч перед собою, а Магвайр добив м'яч в порожні ворота. 1:1.

Згодом "червоні дияволи" могли забити ще раз - Еріксен м'яко накинув м'яч на дальню стійку, звідки головою пробив Лінделеф, але м'яч полетів в руки Лено. Ще трохи пізніше Фернандеш потужно пробив з-за меж штрафного, Лено знов відбив перед собою, а партнер німця вибив м'яч на кутовий. Господарі цілком могли вирвати перемогу, але зробила це команда Сілви - Траоре втік від Еріксена та Магвайра, відпасував на Івобі, а той пробив точно в ближній кут. 1:2. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу гостей — другу на виїзді в цьому сезоні.

Манчестер Юнайтед - Фулгем 1:2

Голи: Магвайр, 89 - Бессі, 65, Івобі, 90+7

Манчестер Юнайтед: Онана — Лінделеф, Варан, Магвайр, Далот — Каземіро (Мактоміней, 53), Мейну (Діалло, 81) — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Форсон (Еріксен, 54)

Фулгем: Лено — Кастань, Бессі, Адарабіойо, Робінсон — Рід (Траоре, 76), Лукич — Вілсон (Діоп, 81), Перейра (Керні, 68), Івобі — Муніз

Попередження: Магвайр, Фернандеш — Адарабіойо, Перейра, Вілсон, Лено