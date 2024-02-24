Англія

Наставник дав свій коментар.

"Наприкінці Фулгем ввів м'яч з ауту в кутку поля, ми стали чинити на гравців тиск, але один наш футболіст неправильно зайняв позицію. Наша команда повинна справлятися з такими ситуаціями і робити так, щоб усі розташовувалися коректно. Ми дозволили супернику уникнути нашого тиску. До цього можна було не доводити.

Команда проявила характер і заслужено зрівняла рахунок, а потім пішла за перемогою, але сталася ця помилка. До цього ми прагнули перемогти і повинні були скористатися можливостями.

У нас виникали проблеми через дії суперника на нашому лівому фланзі. Але ми правильно відреагували і зрозуміли, як із цим боротися, як виходити з оборони. Щойно ми це зробили, у нас стало виходити більше, ми взяли гру під контроль і почали створювати моменти.

Склад, який ми сьогодні виставили, мав принести перемогу. Ми повільно починали обидві половини гри — треба бути готовими грати одразу після свистка. За це слід покритикувати. Однак команда проявила і свій характер в обох таймах", — сказав тен Гаг.

Зазначимо, що після 26 турів МЮ посідає шосте місце в АПЛ, маючи в активі 44 очки.