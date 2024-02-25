Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 24 лютого 2024 року, 19:30.

Манчестер Сіті втримав мінімальну перемогу над Борнмутом із Забарним.

Чинні чемпіони Англії дивом не пропустили серед численних гольових моментів команди Андоні Іраоли в другому таймі.

У наступному турі Борнмут зіграє в гостях у Бернлі, тоді як посеред тижня гратиме в Кубку Англії проти Лестера вдома, а Манчестер Сіті в кубковому турнірі навідається в гості до Лутона, після чого проведе домашнє дербі проти Манчестер Юнайтед у чемпіонаті.

Огляд матчу:

Борнмут — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Фоден, 24



Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі (Февр, 80), Керкез (Сіністерра, 88) — Крісті (Унал, 88), Кук — Семеньйо, Клюйверт (Скотт, 69), Таверньє (Уаттара, 68) — Соланке.



Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Діаш, Аке, Аканджі — Родрі, Ковачич (де Брюйне, 84) — Сілва, Нунеш (Доку, 63), Фоден — Голанд (Альварес, 75).



Попередження: Кук, Сенесі — Сілва, де Брюйне.