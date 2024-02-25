Манчестер Сіті втримав мінімальну перемогу над Борнмутом із Забарним. 

Чинні чемпіони Англії дивом не пропустили серед численних гольових моментів команди Андоні Іраоли в другому таймі. 

У наступному турі Борнмут зіграє в гостях у Бернлі, тоді як посеред тижня гратиме в Кубку Англії проти Лестера вдома, а Манчестер Сіті в кубковому турнірі навідається в гості до Лутона, після чого проведе домашнє дербі проти Манчестер Юнайтед у чемпіонаті. 

Огляд матчу

Борнмут — Манчестер Сіті 0:1
Гол: Фоден, 24

Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі (Февр, 80), Керкез (Сіністерра, 88) — Крісті (Унал, 88), Кук — Семеньйо, Клюйверт (Скотт, 69), Таверньє (Уаттара, 68) — Соланке.

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Діаш, Аке, Аканджі — Родрі, Ковачич (де Брюйне, 84) — Сілва, Нунеш (Доку, 63), Фоден — Голанд (Альварес, 75).

Попередження: Кук, Сенесі — Сілва, де Брюйне. 