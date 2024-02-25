Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 24 лютого 2024 року, 22:00.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на власному полі розгромив Ньюкасл.

Команда Едді Гау нічого не могла зробити ні в плані атаки, ні в плані оборони в першому таймі, тож ще до перерви пропустила два м’ячі.

Посеред другої половини гри стан "сорок" ще додатково погіршився з двома пропущеними м’ячами, після чого господарі трохи збавили оберти й дозволили опонентам провести бодай м’яч престижу у відповідь.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Ньюкасл у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Арсенал — Ньюкасл 4:1

Голи: Ботман, 18 (авт.), Гаверц, 24, Сака, 65, Ківьор, 69 — Віллок, 84

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор (Сміт-Роу, 76), Райс, Жоржиньо (Ельнені, 88) — Сака (Нельсон, 76), Гаверц (Нкетіа, 76), Мартінеллі (Троссар, 63).

Ньюкасл: Каріус — Тріпп’єр, Шер, Ботман (Ласселс, 73), Лівраменто (Берн, 73) — Лонгстафф, Гімараес (Віллок, 73), Майлі — Альмірон (Мерфі, 63), Ісак (Барнс, 64), Гордон.

Попередження: Едегор