Англія

Арсенал без Зінченка не помітив спротив Ньюкасла

Команда Мікеля Артети відвантажила суперникам чотири м'ячі, після чого почала байдикувати й дозволила футболістам Едді Гау оформити м'яч у відповідь.

Арсенал — Ньюкасл, Getty Images

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Арсенал — Ньюкасл 4:1

Голи: Ботман, 18 (авт.), Гаверц, 24, Сака, 65, Ківьор, 69 — Віллок, 84



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор (Сміт-Роу, 76), Райс, Жоржиньо (Ельнені, 88) — Сака (Нельсон, 76), Гаверц (Нкетіа, 76), Мартінеллі (Троссар, 63).



Ньюкасл: Каріус — Тріпп’єр, Шер, Ботман (Ласселс, 73), Лівраменто (Берн, 73) — Лонгстафф, Гімараес (Віллок, 73), Майлі — Альмірон (Мерфі, 63), Ісак (Барнс, 64), Гордон.



Попередження: Едегор